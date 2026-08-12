Перепутал атаку с праздником: Турист устроил салют во время налёта БПЛА на Геленджик

Туриста из Тамбова привлекли к административной ответственности за запуск фейерверка в Кабардинке во время атаки беспилотников на Геленджик. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов в мессенджере МАКС.

Нарушитель принёс извинения за свой поступок. Видео © МАКС / Алексей Богодистов | Глава города-курорта Геленджика

Глава курорта назвал поступок отдыхающего вопиющим. Пока в районе действовала угроза атаки, мужчина решил устроить салют.

«Во время атаки беспилотниками гость Кабардинки из Тамбова посчитал возможным запустить салют», — написал Богодистов.

Нарушителя установили уже утром. По словам мэра, туриста привлекли к административной ответственности, после чего тот принёс извинения за свой поступок. Какое именно наказание назначили мужчине и по какой статье составили протокол, градоначальник не уточнил. Сам турист раскаялся за свой поступок и выразил готовность выплатить штраф в соответствии с законом.

Напомним, сегодня утром Краснодарский край и в частности Геленджик подверлись атаке со стороны ВСУ. В городе-курорте ввели режим ЧС после падения обломков беспилотников, закрыли пляжи в городе и соседних округах. По данным оперштаба Кубани, пострадали три человека, двоих отвезли в больницу. Повреждения получили около двадцати частных домов, ещё три строения разрушены полностью.