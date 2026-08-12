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12 августа, 07:34

В результате атаки дронов в Геленджике пострадали три человека

Обложка © ТАСС /Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС /Дмитрий Феоктистов

В результате падения обломков дронов в Геленджике пострадали три человека, двое были доставлены в больницу. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Кроме того, повреждения получили около 20 частных домов, три строения разрушены полностью. Жильцов эвакуируют в пункты временного размещения. В городе введён локальный режим ЧС.

На месте работает оперативный штаб, сотрудники МЧС, полиции и коммунальных служб. Специалисты обследуют здания и оценивают нанесённый ущерб.

Двух детей после атаки БПЛА в Геленджике доставили в Москву в тяжёлом состоянии
Двух детей после атаки БПЛА в Геленджике доставили в Москву в тяжёлом состоянии

Ранее Life.ru сообщал о первых последствиях ночной атаки на Кубань. Тогда власти заявляли о повреждении домов в Геленджике и госпитализации двух пострадавших. В кубанском посёлке Волна умер пострадавший при атаке БПЛА.

Больше новостей об атаках, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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