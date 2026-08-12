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12 августа, 17:43

Экономика вернулась к росту: Решетников оценил итоги первого полугодия

Решетников: Экономика России преодолела низкую динамику и восстанавливается

Максим Решетников. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Максим Решетников. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Российская экономика преодолела слабую динамику начала года и вернулась к росту. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в разговоре с журналистами.

«Восстановление темпов роста, которое зафиксировано ещё в марте, продолжается, несмотря на сохраняющееся внешнее давление и ограничения в отдельных секторах», — подчеркнул Решетников.

Рост во втором квартале поддержали потребительский спрос, оптовая торговля, грузовые перевозки и обрабатывающая промышленность. Положительную динамику показали машиностроение, фармацевтика и производство продуктов питания.

Министр также связал улучшение показателей с мерами правительства и ЦБ, направленными на поддержку инвестиций, предпринимательства и структурных изменений в экономике.

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Напомним, по оценке Росстата, во втором квартале 2026 года ВВП России увеличился на 1,3% в годовом выражении. В первом квартале показатель сократился на 0,2%. Результат оказался выше прогнозов: Минэкономразвития ожидало роста на 0,9%, а Банк России — на 0,8%. По итогам всего первого полугодия российский ВВП прибавил 0,6%.

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Юрий Лысенко
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