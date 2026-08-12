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12 августа, 17:48

Украинский эксперт Куюн заявил о дефиците топлива из-за ударов по портам страны

АЗС на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

АЗС на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

В Незалежной сформировался дефицит топлива, заявил украинский эксперт, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. По его словам, из-за систематических ударов ВС РФ по черноморским портам стоимость фрахта и страхования «взлетела к небесам», а перевозчиков, желающих отправиться, например, в Одессу, «практически не осталось». Другая проблема — в соседней Румынии.

«Румыны закрыли экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ, но пока оставили возможность транзита через порты, по которым, собственно, и поступает основная часть горючего с румынского направления», — цитирует Куюня «Зеркало недели».

На этом фоне промышленность начала активно скупать топливо оптом, из-за чего цены на большие партии взлетели выше розничных. В результате всего вышеперечисленного на Украине «стало обыденной картиной» отсутствие дизеля на АЗС во второй половине дня.

Дизель — 180 рублей за литр: на Украине резко подорожало топливо
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Ранее украинцев предупредили остаться вообще без топлива уже в этом месяце. По словам гендиректора Prime Group Дмитрия Лёушкина, в стране уже ощущается дефицит горючего, а часть заправок может вообще прекратить существование.

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Матвей Константинов
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