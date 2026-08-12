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Регион
12 августа, 18:13

ПВО за день сбила 147 украинских БПЛА над 13 регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За день российские средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. БПЛА уничтожены над 13 регионами страны, в том числе над акваторией Чёрного моря.

"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Мужчина погиб при ударе украинского дрона по машине в Курском приграничье
Мужчина погиб при ударе украинского дрона по машине в Курском приграничье

А в ночь на 12 августа, по данным российского оборонного ведомства, средствами ПВО было уничтожено 502 БПЛА самолётного типа, запущенных со стороны Украины. Атаке подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Липецкая и Калужская области, а также Краснодарский край, Крым и акватория Чёрного моря.

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Александра Мышляева
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