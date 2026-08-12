ПВО за день сбила 147 украинских БПЛА над 13 регионами России

За день российские средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. БПЛА уничтожены над 13 регионами страны, в том числе над акваторией Чёрного моря.

"Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

А в ночь на 12 августа, по данным российского оборонного ведомства, средствами ПВО было уничтожено 502 БПЛА самолётного типа, запущенных со стороны Украины. Атаке подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Липецкая и Калужская области, а также Краснодарский край, Крым и акватория Чёрного моря.