$12,5 млрд за «Лейкерс»: Джош Кушнер заключил самую дорогую сделку в спорте

Инвестор Джош Кушнер и бывший генеральный директор Disney Боб Айгер договорились о покупке баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» за рекордные $12,5 миллиарда. Информацию о сделке подтвердило агентство Reuters.

Кушнер является основателем венчурной компании Thrive Capital и младшим братом Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Айгер возглавлял Disney и ранее вместе с новым партнёром рассматривал возможность создания клуба НБА в Лас-Вегасе.

Нынешним владельцем «Лейкерс» остаётся миллиардер Марк Уолтер. Осенью 2025 года он приобрёл контрольный пакет у семьи Басс, исходя из оценки клуба в $10 миллиардов.

Таким образом, менее чем за год стоимость команды выросла ещё на $2,5 миллиарда. Новая оценка стала рекордной для американского профессионального спорта.

Сделка пока не закрыта окончательно: её должен одобрить совет управляющих НБА. Джини Басс, по данным Los Angeles Times, продолжит представлять клуб в лиге как минимум пять лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Джеймс покинул «Лейкерс» после окончания контракта. За восемь сезонов в составе команды он стал чемпионом НБА и установил ряд рекордов.