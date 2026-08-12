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12 августа, 18:12

$12,5 млрд за «Лейкерс»: Джош Кушнер заключил самую дорогую сделку в спорте

Джош Кушнер купит «Лейкерс» за рекордные $12,5 млрд

Джош Кушнер. Обложка © ТАСС / EPA / NINA PROMMER

Джош Кушнер. Обложка © ТАСС / EPA / NINA PROMMER

Инвестор Джош Кушнер и бывший генеральный директор Disney Боб Айгер договорились о покупке баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» за рекордные $12,5 миллиарда. Информацию о сделке подтвердило агентство Reuters.

Кушнер является основателем венчурной компании Thrive Capital и младшим братом Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Айгер возглавлял Disney и ранее вместе с новым партнёром рассматривал возможность создания клуба НБА в Лас-Вегасе.

Нынешним владельцем «Лейкерс» остаётся миллиардер Марк Уолтер. Осенью 2025 года он приобрёл контрольный пакет у семьи Басс, исходя из оценки клуба в $10 миллиардов.

Таким образом, менее чем за год стоимость команды выросла ещё на $2,5 миллиарда. Новая оценка стала рекордной для американского профессионального спорта.

Сделка пока не закрыта окончательно: её должен одобрить совет управляющих НБА. Джини Басс, по данным Los Angeles Times, продолжит представлять клуб в лиге как минимум пять лет.

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Ранее Life.ru сообщал, что Джеймс покинул «Лейкерс» после окончания контракта. За восемь сезонов в составе команды он стал чемпионом НБА и установил ряд рекордов.

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Юрий Лысенко
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