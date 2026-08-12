За июль огурцы в РФ подешевели на 18%, помидоры — на 14%

Огурцы и помидоры заметно подешевели в России в июле 2026 года. Цены на них снизились на 18% и 14% соответственно, следует из данных Росстата.

Дешевле стали и некоторые другие овощи и фрукты. Стоимость лимонов упала на 11,1%, свежих грибов — на 1,6%, груш — на 1,4%, белокочанной капусты — на 1,2%, репчатого лука — на 1%.

Снижение цен Росстат зафиксировал и в других категориях. Так, куриные яйца за июль подешевели на 3,5%, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры — на 1,2%. Стоимость сливочного масла, питьевых сливок, креплёного виноградного вина, кетчупа и жевательной резинки снизилась в пределах 0,5–0,7%.

Ранее в минсельхозе сообщили, что в России продолжает расти производство тепличных овощей: по состоянию на 4 августа в организованном секторе собрано более 1 млн тонн продукции, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. Особенно заметный рост показали томаты закрытого грунта — их урожай достиг 424 тыс. тонн (+8,9% к уровню 2025 года), а огурцов собрано около 565 тыс. тонн.