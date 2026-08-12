Медведев: Против СВО выступают неосознанные граждане или негодяи

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разделил людей, выступающих против специальной военной операции, на две группы. Одни, по его словам, большинство делают это «от глупости и несознательности», другие являются убеждёнными негодяями. Об этом он заявил на встрече с экспертным советом по созданию Народной программы партии.

«Ведь откуда вылазят вот эти вот люди с такими совершенно искривлёнными мозгами? Именно просто потому, что они не понимают, что они делают, в основном», — сказал политик, добавив, что чаще всего речь идёт о молодёжи и с таким контингентом надо работать.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что администрация США, по сути, находится в состоянии внутриполитического кризиса, а её внешнеполитические решения всё чаще носят импульсивный характер. Он также отметил, что Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы и не намерена подстраиваться под чужие правила игры.