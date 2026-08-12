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12 августа, 18:48

Медведев: Против СВО выступают неосознанные граждане или негодяи

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разделил людей, выступающих против специальной военной операции, на две группы. Одни, по его словам, большинство делают это «от глупости и несознательности», другие являются убеждёнными негодяями. Об этом он заявил на встрече с экспертным советом по созданию Народной программы партии.

«Ведь откуда вылазят вот эти вот люди с такими совершенно искривлёнными мозгами? Именно просто потому, что они не понимают, что они делают, в основном», — сказал политик, добавив, что чаще всего речь идёт о молодёжи и с таким контингентом надо работать.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что администрация США, по сути, находится в состоянии внутриполитического кризиса, а её внешнеполитические решения всё чаще носят импульсивный характер. Он также отметил, что Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы и не намерена подстраиваться под чужие правила игры.

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Александра Мышляева
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