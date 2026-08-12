В Харькове прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги
Вид на Харьков с высоты птичьего полёта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykhailo Brodskyi
В Харькове прогремел взрыв, пишут украинские СМИ. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Что именно повреждено, не указывается. Также неизвестно, звучали ли в городе новые взрывы.
Ранее украинцев предупредили о риске дефицита товаров из-за последних ударов по логистическим центрам. Среди пострадавших сетей — АТБ, «Сильпо» и Novus.
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