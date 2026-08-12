Сафонов вывел ПСЖ на поле в игре с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч за Суперкубок УЕФА против английской «Астон Виллы». Состав парижан опубликован на официальном сайте турнира.

Встреча проходит 12 августа в Австрии и началась в 22:00 по московскому времени. ПСЖ получил путёвку в Суперкубок благодаря победе в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» завоевала право побороться за трофей после триумфа в Лиге Европы.

Парижане являются действующими обладателями Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне французский клуб впервые выиграл этот трофей, одолев лондонский «Тоттенхэм». Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти ПСЖ победил — 4:3. Рекорд по числу побед в Суперкубке принадлежит мадридскому «Реалу», который завоёвывал трофей шесть раз.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант ухода из команды либо Матвея Сафонова, либо Люки Шевалье летом 2027 года из-за готовящегося трансфера японского вратаря Дзиона Судзуки из «Пармы» примерно за 35 млн евро. 23-летний голкипер, вероятно, проведёт предстоящий сезон в «Ювентусе», однако клуб планирует вернуть его через год, что создаст серьёзную ротацию и потребует освободить место в заявке.