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12 августа, 19:06

Сафонов вывел ПСЖ на поле в игре с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч за Суперкубок УЕФА против английской «Астон Виллы». Состав парижан опубликован на официальном сайте турнира.

Встреча проходит 12 августа в Австрии и началась в 22:00 по московскому времени. ПСЖ получил путёвку в Суперкубок благодаря победе в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» завоевала право побороться за трофей после триумфа в Лиге Европы.

Парижане являются действующими обладателями Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне французский клуб впервые выиграл этот трофей, одолев лондонский «Тоттенхэм». Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти ПСЖ победил — 4:3. Рекорд по числу побед в Суперкубке принадлежит мадридскому «Реалу», который завоёвывал трофей шесть раз.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант ухода из команды либо Матвея Сафонова, либо Люки Шевалье летом 2027 года из-за готовящегося трансфера японского вратаря Дзиона Судзуки из «Пармы» примерно за 35 млн евро. 23-летний голкипер, вероятно, проведёт предстоящий сезон в «Ювентусе», однако клуб планирует вернуть его через год, что создаст серьёзную ротацию и потребует освободить место в заявке.

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Анастасия Никонорова
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