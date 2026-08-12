Российские синхронистки завоевали золото на юниорском первенстве мира

Российские синхронистки стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Будапеште.

В составе отечественной команды выступили Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура и Полина Чибисова. Их выступление получило 290,1267 балла. Это третья медаль российских атлетов на турнире, где отечественные спортсмены выступают с гимном и флагом.

Ранее российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского мирового первенства, которое проходит в Будапеште. В сольной технической программе он показал результат 241,2409 балла и занял первое место. Серебро завоевал испанец Энеко Санчес Агилар с 240,5016 балла, а бронзу — казахстанец Виктор Друзин, набравший 238,5317 балла.