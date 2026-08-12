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Регион
12 августа, 19:14

Российские синхронистки завоевали золото на юниорском первенстве мира

Александра Завьялова. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Александра Завьялова. Обложка © ТАСС / Сорокин Донат

Российские синхронистки стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Будапеште.

В составе отечественной команды выступили Алиса Готальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чечура и Полина Чибисова. Их выступление получило 290,1267 балла. Это третья медаль российских атлетов на турнире, где отечественные спортсмены выступают с гимном и флагом.

Юниорка Завьялова выиграла золото на первенстве мира по синхронному плаванию
Юниорка Завьялова выиграла золото на первенстве мира по синхронному плаванию

Ранее российский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского мирового первенства, которое проходит в Будапеште. В сольной технической программе он показал результат 241,2409 балла и занял первое место. Серебро завоевал испанец Энеко Санчес Агилар с 240,5016 балла, а бронзу — казахстанец Виктор Друзин, набравший 238,5317 балла.

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Александра Мышляева
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