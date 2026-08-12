Надеюсь прилететь ещё: Карлсон рассказал о любви к России

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной из числа тех, которые ему довелось посетить. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам журналиста, Россия является красивой и удивительной страной. Карлсон отметил, что уже несколько раз приезжал в РФ и хотел бы побывать там снова.

«Моя любимая из всех, где я бывал. Я приезжал пару раз. Надеюсь приехать ещё», — сказал он.

Ранее Карлсон заявлял, что США движутся к революции, а американским властям следует изменить отношение к собственному населению. Журналист также говорил о сокращении среднего класса, снижении продолжительности жизни и игнорировании политической элитой интересов граждан.