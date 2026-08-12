Летевший из Тюмени в Баку самолёт сел в Уфе из-за технической неисправности

Самолёт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс из Тюмени в Баку, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Уфы. Экипаж принял решение отклониться от первоначального маршрута из-за технической причины, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Посадка произошла 12 августа около 21:15 по местному времени (19:15 мск). В ведомстве уточнили, что воздушное судно приземлилось в штатном режиме.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после инцидента. Специалисты также контролируют соблюдение прав пассажиров.

Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт Airbus A321neo, выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, которого встретили у трапа сотрудники правоохранительных органов.