СК расследует исчезновение 16-летней школьницы в Ульяновской области

В Ульяновской области расследуют исчезновение 16-летней девушки, которая утром 10 августа вышла в магазин и до сих пор не вернулась домой. Уголовное дело возбудило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, подросток около 06:00 направилась в продуктовый магазин в рабочем посёлке имени В. И. Ленина Барышского района. После этого связь с ней пропала, а её местонахождение остаётся неизвестным.

Ориентировка пропавшей Екатерины. Фото © VK / Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ульяновской области

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 2009 года рождения», – сообщили в СК.

Рост девушки около 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза зелёные. На теле есть шрам после удаления аппендицита, также она носит очки для коррекции зрения. В день исчезновения Екатерина была одета в бежевые брюки, ярко-малиновую футболку, чёрно-белую клетчатую рубашку и тёмно-серые кеды.

Следователи просят всех, кто располагает любой информацией о возможном местонахождении девушки, обратиться в региональное управление СК России.

Ранее Life.ru писал об исчезновении 19-летней студентки из Нижнего Новгорода, которая перед пропажей сняла все деньги со счёта и попросила родных не искать её. Позже семья выяснила, что девушка сначала вылетела в Китай, а затем оказалась в Таиланде. Родственники опасаются, что она могла стать жертвой похищения и попасть в рабство.