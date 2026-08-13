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12 августа, 21:17
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«Заставить Путина ответить»: Карлсон раскрыл цель атак ВСУ на российские объекты

Карлсон назвал провокацией России на удар по НАТО целью атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что атаки ВСУ на объекты в России являются попыткой спровоцировать Москву на жёсткий ответ по территории одной из стран НАТО. Такое мнение он высказал в шоу ведущего RT Рика Санчеса.

По версии Карлсона, за украинскими ударами стоит Североатлантический альянс, при этом значительная часть западной аудитории даже не знает о происходящих атаках.

«Цель в том, чтобы поставить Путина в такое положение, что ему придётся в ответ ударить гиперзвуковой ракетой по Варшаве или Гамбургу», – заявил журналист.

Карлсон предположил, что таким образом Россию пытаются подтолкнуть к прямой военной эскалации с НАТО. В качестве возможного сценария он назвал ответный удар по одной из стран альянса.

«Нанести по натовской стране удар гиперзвуковым или каким-либо другим оружием – возможно, даже тактическим ядерным», – добавил он.

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Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. По данным следствия, 12 августа под удар попали жилые дома и другие гражданские объекты, есть погибшие и раненые, в том числе несовершеннолетние. Следователи фиксируют последствия налёта и устанавливают причастных к атаке украинских военнослужащих.

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Юния Ларсон
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