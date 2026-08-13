Пентагон вложил $533 млн в завод, который не выпустил ни одного боеприпаса

Американский завод General Dynamics в Техасе не смог произвести ни одного пригодного к использованию 155-мм артиллерийского снаряда, несмотря на инвестиции властей США в размере $533 млн. Об этом сообщила организация ProPublica.

В 2024 году Пентагон направил средства на оснащение предприятия новым оборудованием, поставленным турецким подрядчиком Repkon. Однако после установки станки начали регулярно выходить из строя и производить брак вместо ожидаемого увеличения выпуска боеприпасов.

Ситуация привела к остановке двух из трёх производственных линий в 2025 году. При этом оставшаяся линия продолжила работать, но, как выяснила ProPublica, предприятие так и не изготовило ни одного снаряда, пригодного для применения.

Несмотря на результат, американские военные не стали требовать от General Dynamics или Repkon возврата средств и продолжили заключать с компанией новые контракты. В Сухопутных войсках США заявили, что рассчитывают компенсировать затраты за счёт скидок General Dynamics при выполнении последующих производственных заказов.

Ранее сообщалось, что армия США готовит крупную закупку лазерного оружия для борьбы с беспилотниками. На системы направленной энергии Пентагон намерен потратить не менее $400 млн.