Чемпиона Англии по футболу 2016 года выставили на продажу

Английский футбольный клуб «Лестер» выставлен на продажу. Его нынешние владельцы рассчитывают получить около $300 млн. Об этом сообщает The Athletic.

При этом фактическая стоимость сделки может оказаться заметно ниже и составить примерно $200 млн. На цену повлиял вылет команды в третий по значимости дивизион английского футбола.

Для поиска потенциальных покупателей инвестиционный банк Citigroup подготовил специальную презентацию. В выставляемый на продажу пакет вошли стадион «Кинг Пауэр», тренировочный комплекс «Сиграв», база женской команды «Белвуар Драйв», земельные активы, академия, женская команда и бельгийский «Ауд-Хеверле Левен». Недвижимость, входящая в этот портфель, в 2025 году оценивалась в $275 млн.

«Лестер» становился чемпионом Англии в 2016 году. Кроме того, клуб дважды выигрывал Кубок английской лиги — в 1964, 1997 и 2000 годах, Суперкубок Англии — в 1971 и 2021 годах, а также Кубок Англии в 2021 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что консорциум инвесторов во главе с британско-индийским бизнесменом Амитом Бхатией начал переговоры о покупке крупной доли в футбольном клубе «Ливерпуль». При возможной сделке команду могут оценить более чем в шесть миллиардов долларов.