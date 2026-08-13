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12 августа, 21:08

Почти 10,5 тысячи заболевших и двое умерших: США накрыла крупнейшая вспышка «взрывной» диареи

Циклоспороз со «взрывной» диареей охватил 47 штатов США

Циклоспороз, одним из главных симптомов которого является сильная продолжительная диарея, выявили уже в 47 из 50 американских штатов. В США лабораторно подтвердили около 10,5 тысячи случаев заболевания, сообщили РИА «Новости» в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Более 500 заражённым потребовалась госпитализация. Два человека скончались.

«Сорок семь штатов сообщили о случаях заболевания», – заявили в CDC.

Больше половины пациентов составляют женщины, а средний возраст заболевших — 45 лет. Сильнее всего вспышка затронула Мичиган, Индиану, Огайо и Северную Каролину. Ещё 1341 американец, по данным ведомства, заразился циклоспорозом во время поездок за границу. Такие случаи зарегистрировали в 44 штатах.

Медицинские власти признают, что заболеваемость заметно выросла по сравнению с прошлым годом. Тогда с 1 мая по 16 июля было зарегистрировано лишь 249 случаев. CDC отслеживает циклоспороз преимущественно с мая до конца августа, поскольку инфекция имеет выраженный сезонный характер.

Доктор объяснил пути передачи циклоспороза через свежие овощи
Доктор объяснил пути передачи циклоспороза через свежие овощи

Ранее Life.ru писал, что потенциальным источником циклоспороза могут стать загрязнённые малина и клубника, которые часто едят без термической обработки. Особенно сложно тщательно промыть малину из-за её пористой поверхности, где способен сохраняться паразит Cyclospora. При этом нынешнюю крупную вспышку в США связывают прежде всего с салатом айсберг из Мексики, а сами ягоды массово из продажи не изымали.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sean Pavone

Юния Ларсон
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