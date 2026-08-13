Почти 10,5 тысячи заболевших и двое умерших: США накрыла крупнейшая вспышка «взрывной» диареи
Циклоспороз со «взрывной» диареей охватил 47 штатов США
Циклоспороз, одним из главных симптомов которого является сильная продолжительная диарея, выявили уже в 47 из 50 американских штатов. В США лабораторно подтвердили около 10,5 тысячи случаев заболевания, сообщили РИА «Новости» в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Более 500 заражённым потребовалась госпитализация. Два человека скончались.
«Сорок семь штатов сообщили о случаях заболевания», – заявили в CDC.
Больше половины пациентов составляют женщины, а средний возраст заболевших — 45 лет. Сильнее всего вспышка затронула Мичиган, Индиану, Огайо и Северную Каролину. Ещё 1341 американец, по данным ведомства, заразился циклоспорозом во время поездок за границу. Такие случаи зарегистрировали в 44 штатах.
Медицинские власти признают, что заболеваемость заметно выросла по сравнению с прошлым годом. Тогда с 1 мая по 16 июля было зарегистрировано лишь 249 случаев. CDC отслеживает циклоспороз преимущественно с мая до конца августа, поскольку инфекция имеет выраженный сезонный характер.
Ранее Life.ru писал, что потенциальным источником циклоспороза могут стать загрязнённые малина и клубника, которые часто едят без термической обработки. Особенно сложно тщательно промыть малину из-за её пористой поверхности, где способен сохраняться паразит Cyclospora. При этом нынешнюю крупную вспышку в США связывают прежде всего с салатом айсберг из Мексики, а сами ягоды массово из продажи не изымали.
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