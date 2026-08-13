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12 августа, 21:42

В Дагестане задержали двух подозреваемых в планировании теракта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Дагестане задержали двух местных жителей, которых подозревают в планировании террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Силовую поддержку сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД оказали бойцы СОБР «Ястреб — Каспий». Задержания проводились в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

Первого подозреваемого правоохранители задержали во время оперативно-разыскных мероприятий в городе Дагестанские Огни. Второго взяли в селе Каякент Каякентского района.

После задержания обоих доставили в отдел полиции для проведения следственных мероприятий.

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Ранее сообщалось, что с начала года российские правоохранительные органы предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и ещё 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса.

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Артём Гапоненко
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