В Дагестане задержали двух подозреваемых в планировании теракта
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В Дагестане задержали двух местных жителей, которых подозревают в планировании террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Силовую поддержку сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД оказали бойцы СОБР «Ястреб — Каспий». Задержания проводились в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.
Первого подозреваемого правоохранители задержали во время оперативно-разыскных мероприятий в городе Дагестанские Огни. Второго взяли в селе Каякент Каякентского района.
После задержания обоих доставили в отдел полиции для проведения следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что с начала года российские правоохранительные органы предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и ещё 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса.
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