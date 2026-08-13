Пингвины на свитшоте и жилет сверху: Орангутаны Московского зоопарка утеплились к холодам
Орангутаны Московского зоопарка Чапа и Чава утеплились из-за похолодания
Похолодание в Москве не заставило суматранских орангутанов Чапу и Чаву отказаться от прогулки. Обитательницы Московского зоопарка вышли в уличный вольер, предварительно основательно утеплившись.
Чапа и Чава вышли на прогулку в тёплой одежде. Видео © Telegram / Московский зоопарк
Чава выбрала свитшот с изображением пингвинов, а её мама Чапа остановилась на более сдержанном варианте – однотонном вязаном жилете. Однако вскоре жилет привлёк внимание и Чавы. Окончательно выбрать между предметами гардероба она так и не смогла, поэтому решила совместить оба варианта и надеть всё сразу.
В Московском зоопарке с юмором отнеслись к модным экспериментам примата, отметив, что такой подход заслуживает «100% понимания и 0% осуждения».
Чапе в ближайшие дни исполнится 48 лет. Её дочери Чаве сейчас 31 год.
Ранее Life.ru писал о редком пополнении в Московском зоопарке – у пары винторогих козлов родились сразу два детёныша, мальчик и девочка. Двойня у этого вида появляется нечасто, поэтому в зоопарке назвали событие особенно важным для сохранения таджикского подвида мархура. Сейчас малыши уже осваивают экспозицию «Турья горка» и учатся ловко передвигаться по искусственным скалам.
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