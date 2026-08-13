Рост есть, но почивать на лаврах рано: Медведев рассказал, что ждёт российский ВПК

Российский военно-промышленный комплекс сейчас заметно поддерживает экономический рост, однако в перспективе его всё равно придётся модернизировать. К будущим изменениям уже должны готовиться и государство, и бизнес, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

На заседании экспертного совета партии по формированию новой Народной программы он отметил, что нынешняя высокая востребованность предприятий ВПК не отменяет необходимости заранее продумывать их дальнейшее развитие.

«Через некоторое время перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. Это очевидно абсолютно», – заявил Медведев.

По его словам, сегодня оборонная промышленность обеспечивает существенный вклад в экономическую динамику и остаётся крайне востребованной. Однако со временем условия изменятся, поэтому отрасли придётся адаптироваться.

«Сейчас он даёт понятный, весьма существенный рост экономике, он востребован, но впоследствии там могут быть некие изменения. Это не означает, что мы что-то остановим, но всё равно изменения будут», – пояснил политик.

Медведев подчеркнул, что к такой трансформации необходимо готовиться заранее. По его словам, этот процесс затронет как государственные структуры, так и частный бизнес.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев допустил завершение или приостановку СВО только на условиях России. При этом он предупредил, что даже прекращение боевых действий не гарантирует быстрого улучшения отношений Москвы с западными странами. По его оценке, идеологическое противостояние с Западом продолжится и после окончания конфликта.