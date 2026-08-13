Петербург, Казань и ещё два города РФ могут получить прямые рейсы на Бали

Прямые рейсы на Бали могут появиться сразу ещё из четырёх российских городов – Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Возможность расширения авиасообщения рассматривает Индонезия, сообщили «Известиям» в посольстве республики в Москве.

Пока потенциальные маршруты ориентированы прежде всего на Бали. Это объясняется спросом: около 92% российских туристов, приезжающих в Индонезию, выбирают именно этот остров.

Однако в перспективе география прямых перелётов может стать шире. Индонезийская сторона готова обсуждать сообщение с Ломбоком и Комодо, а также Джакартой. Первые два направления власти рассчитывают активнее продвигать среди туристов, тогда как столица страны представляет интерес прежде всего для бизнеса и развития двусторонних связей.

В посольстве считают, что Ломбок и Комодо способны дополнить привычный россиянам отдых на Бали. Туристов там могут заинтересовать пляжи, дайвинг, снорклинг, яхтинг и местные достопримечательности. Джакарта, в свою очередь, является крупным транспортным узлом, откуда удобно добираться до других городов страны.

Россия уже входит в число лидеров по турпотоку в Индонезию среди стран дальнего зарубежья. В 2025 году республику посетили более 219 тысяч россиян, причём в среднем они проводили там около 26 дней.

Расширить программу пока мешают юридические и технические вопросы. По действующему межправительственному соглашению назначенным перевозчиком с российской стороны является только «Аэрофлот», хотя интерес к направлению проявляют и другие авиакомпании. Индонезийским перевозчикам, в свою очередь, необходимо решить вопросы страхования самолётов, дальнемагистрального флота и разрешений лизингодателей.

При этом прямое сообщение между странами уже работает: «Аэрофлот» выполняет четыре рейса в неделю в Денпасар. Если сторонам удастся согласовать новые маршруты из Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани, туристический поток из России в Индонезию может заметно вырасти.

Ранее Life.ru писал, что прямое авиасообщение России расширяется и на ближневосточном направлении: Saudia Airlines планирует в сентябре вернуть рейсы между Эр-Риядом и Москвой. Саудовский перевозчик поставил полёты на паузу в феврале на фоне обострения ситуации в регионе. При этом связь между странами полностью не прерывалась – летом «Азимут» продолжает летать из Махачкалы в Джидду и из Сочи в Табук.