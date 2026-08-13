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13 августа, 01:58

Школьников разделили по сменам: Кому разрешили учиться после обеда

Минпросвещения: Учебные занятия должны завершаться не позднее 19.00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Kovalenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Kovalenko

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, во вторую смену в российских школах смогут переводить учеников только шести классов. Речь идёт о вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классах.

При этом учебный процесс во второй половине дня должен завершаться не позднее 19:00. Проведение нулевых уроков документом не предусматривается.

Кроме того, школы не смогут организовывать обучение в три смены.

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При этом уроки в первом классе должны длиться не более 35 минут с сентября по декабрь и до 40 минут с января по май. Для школьников со 2-го по 11-й класс продолжительность урока составляет до 45 минут.

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Артём Гапоненко
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