Олени съели почти 2 млн подсолнухов и сорвали ежегодный фестиваль в Японии

Фестиваль подсолнухов в японском городе Корияма пришлось отменить после того, как дикие олени практически полностью уничтожили цветы на популярной туристической площадке. Об этом пишет The Mainichi.

Мероприятие Koriyama Nunobiki Kaze no Kogen Matsuri планировали провести 23 августа на высокогорье Нунобики, расположенном примерно на высоте 1080 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы объявили, что фестиваля не будет.

Пятнистые олени съели подсолнухи практически полностью, оставив после себя лишь небольшую часть растений. Фестиваль проводился с 2008 года, а волонтёры ежегодно высаживали около 1,8 млн подсолнухов на площади примерно девять гектаров.

Проблемы с животными стали заметны ещё в прошлом году. Защитить столь большую территорию оказалось сложно. Электрические ограждения установить не удалось, поскольку выращивание подсолнухов не относится к сельскохозяйственной деятельности и поэтому не подпадает под соответствующую городскую программу субсидирования.

Пока неизвестно, состоится ли фестиваль в следующем году. Дополнительной сложностью могут стать предстоящие строительные работы, связанные с расположенными рядом ветряными турбинами, срок эксплуатации которых подходит к концу.

Ранее учёные выяснили, что дикие олени каждый год выделяют в атмосферу миллионы тонн метана. Однако несмотря на внушительные объёмы, их вклад в изменение климата остаётся значительно ниже, чем у домашнего скота.