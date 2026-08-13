Полковник Таразевич отверг обвинение в хищении 700 млн на поставках консервов

Бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Виктор Таразевич отказался признавать вину по делу о хищении 700 миллионов рублей при поставках консервов для военнослужащих в зоне СВО. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель его защиты.

По материалам дела, полковнику вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой. Следствие считает, что речь идёт о 700 миллионах рублей, похищенных при поставках мясной продукции для нужд военнослужащих.

«Виктор Эдвардович вину в инкриминируемом хищении не признает», — заявил представитель защиты.

Адвокат также обратил внимание, что проверка качества поставляемой продукции не входила в обязанности департамента, управление которого возглавлял Таразевич.

Всего фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Помимо полковника, это гендиректор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов и коммерческий директор компании Дмитрий Вислобоков, руководитель ООО «МПК «Селятин» Артём Барышков, технолог предприятия Зинаида Грищук и предприниматель Дмитрий Мизгир. Вместе с Таразевичем под стражей находятся ещё трое обвиняемых. Барышков и Грищук объявлены в розыск.

Ранее Life.ru писал, что другой фигурант дела о поставках некачественных консервов для нужд СВО Дмитрий Мизгир решил оспорить свой арест. Предпринимателя обвиняют в особо крупном мошенничестве, а до задержания он около трёх месяцев находился в розыске – поймать его удалось при участии белорусских спецслужб. Апелляционная жалоба поступила во Второй западный окружной военный суд 3 августа, однако дата её рассмотрения пока не назначена.