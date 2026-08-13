В США впервые за 16 лет в один день запланировали три казни в разных штатах

В США 13 августа сразу в трёх штатах — Оклахоме, Теннесси и Алабаме — планируется привести в исполнение смертные приговоры. Если все казни состоятся, это станет первым подобным случаем почти за 16 лет, пишет CNN.

В Алабаме смертельную инъекцию должны применить к Джереми Уильямсу, осуждённому за изнасилование и убийство пятилетней девочки.

В Оклахоме казнь Карлоса Куэсты-Родригеса назначена за убийство его гражданской супруги, совершённое в 2003 году.

В Теннесси смертный приговор планируют привести в исполнение в отношении Энтони Хайнса. Он был осуждён за убийство матери четверых детей, совершённое в 1985 году.

Предыдущий случай, когда в США в один день были проведены три казни, произошел почти 16 лет назад, в 2010 году.

Ранее Life.ru писал, что во Флориде за один день казнили бывшего полицейского и 80-летнего осуждённого. Первым во вторник был казнён 68-летний Джеймс Дакетт. Бывший сотрудник полиции до конца отрицал свою вину, однако был признан виновным в убийстве 11-летней Терезы МакЭби в 1987 году. Спустя почти пять часов приговор привели в исполнение в отношении 80-летнего Доминика Оккиконе.