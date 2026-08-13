Роскошная яхта за €8 млн пошла ко дну у берегов Сардинии

30-метровая яхта Angiola II затонула у побережья Сардинии в районе Порто-Черво. Судно оказалось на морском дне после неисправности двигателя, которая привела к возникновению пожара и поступлению воды внутрь корпуса, пишет Messaggero.

Судно стоимостью более €8 млн досталось новому владельцу всего за четыре дня до происшествия. Покупателем стал итальянский предприниматель.

Во время аварии на борту находились 14 человек. Все они смогли покинуть судно и были спасены, пострадавших нет.

Сейчас затонувшая яхта лежит на боку примерно на семиметровой глубине у побережья Коста-Смеральда. Власти готовят дальнейшие работы по её подъему.

Ранее пассажирский паром MV BARIMA потерпел крушение у побережья Гайаны, на его борту находилось около 116 человек. Судно следовало из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтума, после чего с него поступил сигнал бедствия.