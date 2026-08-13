Экс-тренер сборной Хорватии Златко Далич возглавил команду ОАЭ

Златко Далич, ранее возглавлявший сборную Хорватии, назначен главным тренером национальной команды Объединённых Арабских Эмиратов. О его назначении 12 августа сообщила Футбольная ассоциация ОАЭ.

Для Далича это не первый опыт работы в эмиратском футболе. В 2014–2017 годах хорватский специалист тренировал «Аль-Айн» — самый титулованный клуб страны.

Сборную Хорватии Далич покинул после чемпионата мира 2026 года. Команда завершила выступление на турнире в 1/16 финала, где уступила Португалии со счётом 1:2.