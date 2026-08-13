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13 августа, 04:07

Экс-тренер сборной Хорватии Златко Далич возглавил команду ОАЭ

Златко Далич. Обложка © ТАСС / АР / Peter Dejong

Златко Далич. Обложка © ТАСС / АР / Peter Dejong

Златко Далич, ранее возглавлявший сборную Хорватии, назначен главным тренером национальной команды Объединённых Арабских Эмиратов. О его назначении 12 августа сообщила Футбольная ассоциация ОАЭ.

Для Далича это не первый опыт работы в эмиратском футболе. В 2014–2017 годах хорватский специалист тренировал «Аль-Айн» — самый титулованный клуб страны.

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Сборную Хорватии Далич покинул после чемпионата мира 2026 года. Команда завершила выступление на турнире в 1/16 финала, где уступила Португалии со счётом 1:2.

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Артём Гапоненко
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