Хави стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хави Эрнандес назначен главным тренером национальной команды Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза страны.

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Хави сменил на посту Рональда Кумана, который покинул сборную после поражения от Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.