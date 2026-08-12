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12 августа, 19:28

Хави стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу

Хави. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onsoranje

Хави. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onsoranje

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хави Эрнандес назначен главным тренером национальной команды Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза страны.

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Хави сменил на посту Рональда Кумана, который покинул сборную после поражения от Норвегии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

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Ранее стало известно, что экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавил сборную Италии по футболу после громкого скандала с Андреа Пирло. Напомним, сделку с Пирло заблокировали из-за его сотрудничества с российским букмекером.

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Артём Гапоненко
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