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13 августа, 05:05

Державшийся 48 лет рекорд чемпионата Европы по лёгкой атлетике пал

Ирландский бегун Марк Инглиш побил рекорд ЧЕ, державшийся 48 лет

Ирландский бегун Марк Инглиш. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /

Ирландский бегун Марк Инглиш. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /

Ирландский бегун Марк Инглиш установил новый рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, превзойдя достижение, которое сохранялось на протяжении 48 лет.

В полуфинале континентального первенства в Бирмингеме 33-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,49 секунды. Прежний рекорд принадлежал немцу Олафу Бейеру, который на чемпионате Европы 1978 года в Праге пробежал 800 метров за 1 минуту 43,84 секунды.

Для Инглиша это не первая медаль на европейском первенстве. Он дважды становился бронзовым призёром чемпионатов Европы на этой дистанции — в 2014 и 2022 годах.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в Бирмингеме завершится 16 августа.

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Ранее легкоатлет из Кении Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Достижение случилось в Монако на одном из этапов Бриллиантовой лиги. Бегун прошёл дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды.

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Артём Гапоненко
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