Около 90 БПЛА уничтожили за ночь в восьми районах Ростовской области

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили около 90 вражеских беспилотников в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, атака затронула Миллеровский, Азовский, Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский, Мясниковский, Тарасовский и Чертковский районы.

В результате произошли возгорания сухой растительности. В хуторе Волченском Каменского района пожар возник во дворе школы, кроме того, в самом здании учебного заведения выбило несколько окон. Ещё одно возгорание зафиксировали в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района.

Все пожары оперативным службам удалось быстро потушить. При этом, как уточнил Слюсарь, режим беспилотной опасности в Ростовской области пока продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.