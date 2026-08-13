Около 90 БПЛА уничтожили за ночь в восьми районах Ростовской области
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Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили около 90 вражеских беспилотников в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, атака затронула Миллеровский, Азовский, Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский, Мясниковский, Тарасовский и Чертковский районы.
В результате произошли возгорания сухой растительности. В хуторе Волченском Каменского района пожар возник во дворе школы, кроме того, в самом здании учебного заведения выбило несколько окон. Ещё одно возгорание зафиксировали в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района.
Все пожары оперативным службам удалось быстро потушить. При этом, как уточнил Слюсарь, режим беспилотной опасности в Ростовской области пока продолжает действовать.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.
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