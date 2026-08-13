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13 августа, 04:55

Около 90 БПЛА уничтожили за ночь в восьми районах Ростовской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили около 90 вражеских беспилотников в восьми районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, атака затронула Миллеровский, Азовский, Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский, Мясниковский, Тарасовский и Чертковский районы.

В результате произошли возгорания сухой растительности. В хуторе Волченском Каменского района пожар возник во дворе школы, кроме того, в самом здании учебного заведения выбило несколько окон. Ещё одно возгорание зафиксировали в хуторе Нижняя Ковалевка Красносулинского района.

Все пожары оперативным службам удалось быстро потушить. При этом, как уточнил Слюсарь, режим беспилотной опасности в Ростовской области пока продолжает действовать.

При падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка
При падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.

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Артём Гапоненко
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