«Я верю» только в «Капитал»: Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» снова готов петь для россиян

Экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» и автор гимна Майдана Сергей Михалок готов принимать заказы на частные выступления для россиян за рубежом. Стоимость закрытого концерта составляет 35 тысяч евро — около 3,5 млн рублей, сообщает SHOT.

По данным канала, артист готов исполнить «Капитал», «В платье белом», «Ау», «Ты кинула» и другие хиты. За дополнительные €5 тысяч Михалок якобы может даже перенести запланированное выступление в рамках осеннего тура и приехать на корпоратив практически в любую страну, кроме России и Белоруссии.

В райдере музыканта, как утверждается, прописаны перелёт бизнес-классом у окна, пятизвёздочный отель, пять бутылок светлого пива, литр виски, горячая еда и исключительно чёрные полотенца. Организаторам также запрещено подходить к артисту без необходимости.

Михалок родился в Белоруссии, позднее жил в России и Киеве, а после начала СВО перебрался в Прибалтику. Сейчас он проживает в Эстонии и выступает преимущественно в Европе и США.

В августе суд в Минске заочно приговорил Сергея Михалка к четырём годам колонии по обвинениям в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды. Кроме того, музыкант там был внесён в список экстремистов и террористов, а его имущество, включая квартиру, арестовано.