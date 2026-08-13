Путина пригласили на рыбалку на палтуса во время визита на Итуруп

Президента России Владимира Путина во время визита на курильский остров Итуруп пригласили на рыбалку на палтуса. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал главе государства отличный улов.

«Кстати, вам можно сюда приехать поймать. Гарантированная рыбалка, что поймаете и палтуса, и более крупную рыбу», — сказал Лимаренко.

Глава местного рыбоперерабатывающего завода «Ясный» Александр Верховский рассказал, что из-за изменения климата в прибрежных водах острова появилось много тунца весом до 300 килограммов. При этом раньше там ловили кету, а теперь лосось ушёл. Он отметил, что для одних видов рыб климатические изменения стали проблемой, а для других — благом.

«Владимир Владимирович, мы не понимали этой ситуации. <…> Раньше здесь был кетовый завод. А сейчас ушёл лосось, и пришли киты», — заявил Верховский.

Напомним, 13 августа Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства осмотрел рыбокомбинат «Ясный» на острове Итуруп и пообщался с его сотрудниками. Также президент встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Лидер РФ отметил, что рождаемость на Сахалине выше среднероссийского показателя.