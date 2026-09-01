Гренландия теряет лед без остановки: Учёные опубликовали тревожные данные

Ледяной щит острова Гренландия сокращается три десятилетия подряд. Данные опубликованы в свежем отчёте Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).

С 1997 года масса покрова убывает ежегодно. Лёд тает быстрее, чем накапливается, и такая картина сохраняется без перерывов.

Специалисты отмечают: раньше периоды потерь чередовались с сезонами восстановления. Теперь тридцать лет подряд баланс остается отрицательным, что указывает на устойчивую климатическую тенденцию.

За последний год Гренландия лишилась примерно 173 миллиардов тонн льда. Эти цифры приводятся в расчетах GEUS.

В ведомстве подчеркивают: столь длительный период с одинаковым знаком изменений — значимый сигнал. Он фиксирует системные сдвиги в состоянии ледяного массива.

Гренландия — крупнейший остров на Земле, её площадь составляет около 2 166 086 км², при этом более 80% территории покрыто ледяным щитом. Географически относится к Северной Америке, но политически является автономной территорией в составе Дании. Постоянное население — около 56 тысяч человек, преимущественно инуиты, проживающие в узкой прибрежной полосе, свободной ото льда. Несмотря на название «Зелёная земля», климат здесь арктический и суровый, а экономика зависит от рыболовства и датских дотаций; остров также привлекает внимание крупными запасами полезных ископаемых и стратегическим положением в Арктике.

Ранее сообщалось, что Дания призвала на службу порядка 1,6 тысячи новобранцев на фоне угрозы Гренландии со стороны США. К 2033 году Копенгаген рассчитывает увеличить ежегодное количество призывников до 7,5 тысячи человек.