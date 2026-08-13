Глава Оренбуржья Солнцев сообщил о повторной атаке дронов ВСУ на Орск

Орск снова подвергся атаке беспилотников, в городе работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

По его словам, Ленинский и Октябрьский районы Орска дополнительно усилили мобильными огневыми группами. Для отражения атаки задействованы крупнокалиберные пулемёты.

Губернатор предупредил, что применяемые беспилотники могут быть оснащены взрывными устройствами с большим количеством осколочных элементов.

Глава региона призвал жителей не приближаться к промышленным объектам и по возможности оставаться в помещениях. Находиться рядом с потенциальными целями атаки опасно для жизни.

Отдельно Солнцев попросил оренбуржцев не снимать и не публиковать в интернете фото и видео, связанные с БПЛА и промышленными объектами.

«Не помогайте врагу. Не снимайте и не выкладывайте в сеть фото и видео, связанное с БПЛА и с промышленными объектами», — заявил губернатор.

Напомним, в предыдущий раз ВСУ атаковали Орск 11 августа. Life.ru собрал в одном материале всё, что известно об этой атаке.