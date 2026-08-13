Сливал позиции ПВО и готовил теракт на железной дороге: в Крыму задержан агент СБУ
ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж и подготовку теракта на железной дороге
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В Крыму задержан 55-летний агент украинских спецслужб, готовивший диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Оперативники пресекли деятельность жителя Бахчисарайского района. Его задержали при силовой поддержке сотрудников регионального управления ФСБ.
«В Республике Крым задержан агент украинских спецслужб, передававший данные о военных объектах на полуострове», — заявили в ЦОС.
По данным ведомства, мужчина пользовался мессенджером WhatsApp. Там он отправлял представителю СБУ сведения о расположении воинских частей, боевой техники и комплексов ПВО.
Кроме разведданных, фигурант получил конкретные задачи по подготовке диверсионно-террористических актов. Целями должны были стать объекты железнодорожной инфраструктуры.
Также ему поручили слежку за автомобилем военнослужащего Минобороны РФ, проживающего в Севастополе. Довести замыслы до конца он не успел, так как был задержан.
Ранее в Краснодаре задержали мужчину, готовившего взрыв авто офицера по указке с Украины. Злоумышленника поймали, когда он доставал из тайника взрывное устройство.
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