Сливал позиции ПВО и готовил теракт на железной дороге: в Крыму задержан агент СБУ

В Крыму задержан 55-летний агент украинских спецслужб, готовивший диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Оперативники пресекли деятельность жителя Бахчисарайского района. Его задержали при силовой поддержке сотрудников регионального управления ФСБ.

«В Республике Крым задержан агент украинских спецслужб, передававший данные о военных объектах на полуострове», — заявили в ЦОС.

По данным ведомства, мужчина пользовался мессенджером WhatsApp. Там он отправлял представителю СБУ сведения о расположении воинских частей, боевой техники и комплексов ПВО.

Кроме разведданных, фигурант получил конкретные задачи по подготовке диверсионно-террористических актов. Целями должны были стать объекты железнодорожной инфраструктуры.

Также ему поручили слежку за автомобилем военнослужащего Минобороны РФ, проживающего в Севастополе. Довести замыслы до конца он не успел, так как был задержан.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину, готовившего взрыв авто офицера по указке с Украины. Злоумышленника поймали, когда он доставал из тайника взрывное устройство.