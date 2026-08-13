ФСБ показала видео задержания агента Киева в Крыму

Появилось видео задержания жителя Крыма, который через WhatsApp отправлял спецслужбам Украины информацию о расположении воинских частей российской армии, а также передвижениях нашей боевой техники и местах нахождения ПВО. Кадры опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задежание украинского агента в Крыму. Видео © ФСБ России

«Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram, WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране», — отметили силовики.

По словам задержанного, вербовка началась в 2022 году через старого знакомого. Тот предложил собирать секретную информацию о военных объектах на полуострове.

«После этого я съездил раз на Тарханкут и один раз возле Бельбека. Он просил меня ещё информацию о воинской части в Бахчисарае», — рассказал задержанный на видео.

Позже на него вышел уже непосредственный куратор из СБУ. Задержанный согласился помогать, однако, по его словам, отказался выполнять задание по слежке за конкретным военнослужащим и его автомобилем.

«Я отказался, потому что уже на тот момент были прецеденты. Я слышал, и я не стал в этом участвовать», — пояснил фигурант.

Напомним, в Крыму был задержан 55-летний агент украинских спецслужб, готовивший диверсии на железной дороге. Его задержали при силовой поддержке сотрудников регионального управления ФСБ. По данным ведомства, мужчина пользовался мессенджером WhatsApp. Там он отправлял представителю СБУ сведения о расположении воинских частей, боевой техники и комплексов ПВО.