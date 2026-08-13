«Не списывайте на стресс»: Названы неочевидные симптомы паразитарной инфекции у детей

Раздражительность, нарушение сна и быстрая утомляемость у ребёнка часто списывают на школу, стресс или недосып. Однако, как предупредил терапевт Евгений Тарасов, за этим набором может скрываться паразитарная инфекция — и чем раньше её заметить, тем проще будет лечение.

Один из самых частых, но неочевидных сигналов — изменение поведения. Ребёнок становится капризным, ему трудно сосредоточиться, он быстро выдыхается. Сами по себе эти признаки ни о чём не говорят, но если к ним добавляются жалобы на дискомфорт в животе или пропадает аппетит, врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советует не тянуть с визитом.

При заражении острицами есть почти стопроцентная подсказка: сильный зуд в области ануса, который усиливается ночью. Самки паразита выползают, чтобы отложить яйца, поэтому ребёнок может беспокойно спать, просыпаться и расчёсывать кожу.

У взрослых тоже есть свои маркеры. Если вес начинает падать без видимых причин — диеты не было, нагрузка не менялась, — а живот болит или появилась диарея, игнорировать это не стоит. Потеря килограммов без объяснений всегда повод провериться.

Некоторые паразиты бьют не по желудку, а по другим системам. При токсокарозе, например, поднимается температура, появляется кашель или сыпь. А если паразит поражает глаз, человек может заметить «мушки», вспышки или даже снижение остроты зрения.

Главный совет врача: не покупать противогельминтные препараты наугад. Сначала нужно сдать анализы — их назначит терапевт в зависимости от симптомов. И не думайте, что это проблема только грязных рук. Заразиться можно через воду, почву, немытые продукты или плохо прожаренное мясо — так что в группе риска практически каждый.

А ранее Life.ru писал, что в российских регионах началась вторая волна активности клещей. Россиянам рекомендуют после укуса как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно снимать паразита.