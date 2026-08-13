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13 августа, 07:48

Россиянам раскрыли, сколько будет стоить вторичка в сентябре

Эксперт Трепольский: Цена вторичной однушки в РФ в сентябре — 4,8–5,5 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / giggsy25

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / giggsy25

Средняя стоимость вторичных однокомнатных квартир в России к сентябрю 2026 года составит 4,8–5,5 млн рублей, двухкомнатных — 6,9–8 млн рублей, трёхкомнатных — 9,2–10,8 млн рублей. Такой прогноз «Газете.ru» дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, отметив, что рынок формируется в условиях жёсткой кредитной политики и отсутствия господдержки.

В Москве цены ожидаются значительно выше: однушки — 13,8–15,2 млн рублей, двушки — 20,5–23,2 млн, трёшки — 28,0–32,0 млн. В Санкт-Петербурге диапазон составит 9,5–10,6 млн, 14,2–16,0 млн и 19,0–21,5 млн рублей соответственно. Номинальные цены в объявлениях вырастут символически на 0,2–0,8%, тогда как реальные сделки с учётом торга могут снизиться на 0,5–1,5%.

Высокие ипотечные ставки (16,5–18,5%) охладили спрос: доля сделок с ипотекой упала до исторических минимумов. Основной объём рынка формируют альтернативные цепочки продаж, а покупатели без достаточных накоплений массово уходят в аренду, где спрос традиционно достигает пика осенью.

Продавцы, выставляющие квартиры по верхней границе рынка, сталкиваются с тем, что объекты без скидок 5–10% зависают в экспозиции на три-пять месяцев. Реальные покупатели с наличными диктуют условия, делая сентябрь классическим «рынком покупателя».

Для продавцов, нуждающихся в срочной сделке, придётся закладывать дисконт до 10% от средней цены аналогов. Покупателям с живыми деньгами, напротив, наступает благоприятный период для торга и подбора качественного готового жилья без ожидания окончания строительства.

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Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что после снижения ключевой ставки продажи вторички выросли на треть. По его словам, серьёзного спада в реализации квартир не фиксируется. Напротив, граждане активно пользуются текущими условиями.

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Дарья Нарыкова
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