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13 августа, 08:06

Украинские дроны «уничтожили» бригаду США на учениях в Германии

WSJ: Операторы БПЛА Украины разгромили силы США на учениях в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские расчёты БПЛА во время учений Combined Resolve в Германии вывели из строя американскую бронетанковую бригаду. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военных армии США и участников манёвров.

Учения проходили в апреле и мае. В них участвовали около 3,5 тысячи военнослужащих США, главным образом из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. Им предстояло атаковать позиции условного противника, усиленного украинскими операторами из 412-го подразделения Nemesis.

По данным WSJ, американские части располагали штатными средствами РЭБ и противодействия дронам, однако их тяжёлая техника поднимала облака пыли и быстро обнаруживалась разведывательными БПЛА. После фиксации цели её поражали FPV-дронами.

Машины признавали уничтоженными настолько быстро, что организаторам приходилось возвращать их в сценарий как новые условные единицы. За две недели американцы адаптировались: начали активнее рассредоточиваться, маскировать технику и применять средства РЭБ. Позднее украинские операторы перешли на их сторону и помогли использовать беспилотники уже в наступлении.

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