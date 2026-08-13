Украинские дроны «уничтожили» бригаду США на учениях в Германии

Украинские расчёты БПЛА во время учений Combined Resolve в Германии вывели из строя американскую бронетанковую бригаду. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на военных армии США и участников манёвров.

Учения проходили в апреле и мае. В них участвовали около 3,5 тысячи военнослужащих США, главным образом из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. Им предстояло атаковать позиции условного противника, усиленного украинскими операторами из 412-го подразделения Nemesis.

По данным WSJ, американские части располагали штатными средствами РЭБ и противодействия дронам, однако их тяжёлая техника поднимала облака пыли и быстро обнаруживалась разведывательными БПЛА. После фиксации цели её поражали FPV-дронами.

Машины признавали уничтоженными настолько быстро, что организаторам приходилось возвращать их в сценарий как новые условные единицы. За две недели американцы адаптировались: начали активнее рассредоточиваться, маскировать технику и применять средства РЭБ. Позднее украинские операторы перешли на их сторону и помогли использовать беспилотники уже в наступлении.

Ранее Владимир Зеленский попросил США глубже войти в переговоры по конфликту. Также он сообщил о передаче Вашингтону новых мирныхи предложений.