Владимир Зеленский заявил, что передал США новые предложения по урегулированию конфликта, чтобы выиграть время на фоне ухудшения положения Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, украинская сторона продолжает рассчитывать на давление Вашингтона на Москву.

«Ситуация на Украине ухудшается для Зеленского, и естественно, он пытается делать всё возможное для того, чтобы дотянуть как можно дольше, оттянуть крах», — заявил парламентарий.

Он отметил, что Зеленский вместе с европейскими союзниками давно пытается склонить Дональда Трампа на свою сторону. Однако сейчас у американского лидера есть другие приоритеты, поэтому он отказывается выполнять пожелания Киева, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Примечательно, что содержание переданных США предложений пока не раскрывается. Однако сам факт появления нового документа, по оценке депутата, показывает, что Зеленский всё ещё надеется использовать американское влияние для изменения позиции России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена приложить максимум усилий, чтобы боевые действия завершились до наступления зимы. При этом он признал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников.