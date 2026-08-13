Московская зумерша застряла пятой точкой в решётке, пытаясь вылезти на крышу 12-этажки

В Москве 19-летняя девушка застряла тазом в решётке, пытаясь вылезти на крышу 12-этажки. Инцидент произошёл утром в Северном Тушино, пишет Telegram-канал SHOT.

Студентка хотела пробраться на крышу, но дверь с решёткой была закрыта. Она попыталась протиснуться в щель у стены, но застряла. Пришлось вызывать спасателей. Они освободили девушку с помощью инструментов.

Пострадавшую осмотрели врачи — травм нет. Зачем ей понадобилась крыша, она объяснить не смогла.

Ранее в Нижнем Новгороде спасатели достали мужчину из мусоропровода. Чтобы извлечь его, им пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. Как мужчина туда попал и зачем — он объяснять не стал.