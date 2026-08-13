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Регион
13 августа, 08:12

В Севастополе восстанавливают подачу света в дома по временной схеме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Энергетики начали возвращать электричество в районы Севастополя после ночной атаки ВСУ на городскую инфраструктуру. К утру часть потребителей удалось подключить по временной схеме, сообщил в Max губернатор Михаил Развожаев.

«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталёва, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным», — сказано в тексте.

Без света горожане провели более 9 часов. Сейчас продолжаются ремонтные ремонты, чтобы подать электричество в дома других районов Севастополя. Скорость восстановления зависит от доступной мощности: в энергосистеме Крыма сохраняется её дефицит, предупредил Развожаев.

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Как сообщалось ранее, накануне поздно вечером в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ временно отключилось электроснабжение. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона.

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Татьяна Миссуми
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