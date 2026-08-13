В Севастополе восстанавливают подачу света в дома по временной схеме
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Энергетики начали возвращать электричество в районы Севастополя после ночной атаки ВСУ на городскую инфраструктуру. К утру часть потребителей удалось подключить по временной схеме, сообщил в Max губернатор Михаил Развожаев.
«Уже запитаны Корабельная сторона, центр города, Острякова, Хрусталёва, Стрелецкая бухта, проспект Победы, Жидилова. Десятки энергетиков трудились всю эту ночь, чтобы это стало возможным», — сказано в тексте.
Без света горожане провели более 9 часов. Сейчас продолжаются ремонтные ремонты, чтобы подать электричество в дома других районов Севастополя. Скорость восстановления зависит от доступной мощности: в энергосистеме Крыма сохраняется её дефицит, предупредил Развожаев.
Как сообщалось ранее, накануне поздно вечером в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ временно отключилось электроснабжение. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона.
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