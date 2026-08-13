Стали известны города-лидеры России по количеству студентов

Москва, Санкт-Петербург и Казань заняли первые три места среди российских городов по числу студентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобрнауки РФ.

Следом в десятке крупнейших студенческих центров расположились Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Воронеж. Также в рейтинг вошли Уфа, Краснодар и Нижний Новгород.

«Топ-10 российских городов по числу студентов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», — сообщили в ведомстве.

Одновременно в России расширяется сеть современных студенческих городков. К 2036 году в стране планируется создать 40 таких кампусов.

Часть проектов уже реализуется или находится на стадии проектирования. Среди городов, где развивается соответствующая инфраструктура, Минобрнауки назвало Москву, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск.

Ранее в Минобрнауки заявили, что все российские вузы должны полностью перейти на обновлённую систему высшего образования не позднее 2030 года. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 университетов, после чего новую модель планируют распространить на остальные учебные заведения.