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Регион
13 августа, 08:27

Варламов* лишён статуса налогового резидента РФ и оштрафован на 13 млн рублей

Обложка © ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов

Обложка © ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов

ФНС отказала блогеру Илье Варламову* в статусе налогового резидента РФ. Он незаконно применял пониженную ставку НДФЛ 13% вместо положенных нерезиденту 30%. Блогеру доначислили около 34 млн рублей налогов.

Проверка установила, что Варламов* находился за пределами России более шести месяцев. Сам он настаивал, что сохранял статус резидента, поскольку проходил очное обучение в Германии — для таких случаев закон предусматривает исключение.

Однако инспекция выяснила, что программа фактически проходила дистанционно, а в самой Германии блогер за спорный период провёл лишь один день. Доначисленную сумму он уже перечислил в бюджет. Сейчас спор возник вокруг штрафа за неполную уплату налога. Варламов* утверждал, что ошибся из-за неоднозначного толкования нормы и просил не считать нарушение умышленным. Однако Арбитражный суд Москвы поддержал ФНС и признал законным штраф более чем на 13 млн рублей, пишет «База».

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Ранее сообщалось, что более 29 миллионов рублей задолженности по налогам стали причиной ограничений по банковским счетам Ильи Варламова*. Решение о взыскании долга появилось в базе налоговых органов.

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* Включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов.

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Татьяна Миссуми
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