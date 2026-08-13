Мужчина пытался изнасиловать девушку на юго-западе Москвы, она смогла отбиться

Девушка смогла отбиться от незнакомого мужчины, который попытался изнасиловать её на юге Москвы. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Нападение произошло ночью возле жилого дома на Чонгарском бульваре. Как утверждает следствие, мужчина применил к незнакомой девушке физическую силу, однако она оказала активное сопротивление и не позволила ему довести задуманное до конца.

Личность предполагаемого нападавшего установили следователи совместно с полицией. Мужчину задержали и обвинили в покушении на изнасилование.

Суд отправил фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве 48-летний мужчина, заметив в отеле приоткрытую дверь, ворвался в номер к 21-летней девушке и изнасиловал её. Затем преступник спокойно вернулся к себе в комнату, а пострадавшая обратилась в полицию.