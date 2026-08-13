В Историческом музее опровергли сообщения об отмене выставки Терракотовой армии

Пресс-служба Государственного исторического музея опровергла информацию об отмене выставки Терракотовой армии, которая была запланирована на осень 2026 года. В ГИМ заявили Life.ru, что работа над подготовкой продолжается.

Напомним, Терракотовую армию, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, собирались привезти из Китая в Москву в октябре 2026 года. Выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора» запланирована в Государственном историческом музее. Там собираются выставить как сами фигуры воинов из знаменитой гробницы императора Цинь Шихуанди, так и артефакты эпох Цинь и Хань. Однако накануне в Сети появились сообщения о том, что экспозицию якобы «можно не ждать».