Ольга Бузова стала тётей — её сестра Анна родила дочь

Анна Бузова впервые стала мамой — у сестры певицы Ольги Бузовой родилась дочь, которую назвали Марией. Радостной новостью она сама поделилась с подписчиками в соцсетях.

О появлении малышки Анна сообщила в личном блоге, опубликовав трогательное обращение к новорождённой.

«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас», — написала Бузова.

Ранее Анна Бузова раскрыла пол будущего ребёнка во время камерного гендер-пати, которое устроила вместе со своим избранником Константином Штрыкиным. Пол малыша родители выяснили с помощью праздничного торта: внутри оказалась розовая начинка.