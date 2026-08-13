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13 августа, 08:43

Ольга Бузова стала тётей — её сестра Анна родила дочь

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annabuzova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annabuzova

Анна Бузова впервые стала мамой — у сестры певицы Ольги Бузовой родилась дочь, которую назвали Марией. Радостной новостью она сама поделилась с подписчиками в соцсетях.

О появлении малышки Анна сообщила в личном блоге, опубликовав трогательное обращение к новорождённой.

«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас», — написала Бузова.

Певица Ольга Бузова объявила себя «богиней» российской эстрады
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Ранее Анна Бузова раскрыла пол будущего ребёнка во время камерного гендер-пати, которое устроила вместе со своим избранником Константином Штрыкиным. Пол малыша родители выяснили с помощью праздничного торта: внутри оказалась розовая начинка.

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Владимир Озеров
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