Ольга Бузова стала тётей — её сестра Анна родила дочь
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ annabuzova
Анна Бузова впервые стала мамой — у сестры певицы Ольги Бузовой родилась дочь, которую назвали Марией. Радостной новостью она сама поделилась с подписчиками в соцсетях.
О появлении малышки Анна сообщила в личном блоге, опубликовав трогательное обращение к новорождённой.
«Мы стали родителями. Самыми счастливыми на свете. Спасибо, доченька, что выбрала нас», — написала Бузова.
Ранее Анна Бузова раскрыла пол будущего ребёнка во время камерного гендер-пати, которое устроила вместе со своим избранником Константином Штрыкиным. Пол малыша родители выяснили с помощью праздничного торта: внутри оказалась розовая начинка.
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