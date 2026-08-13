Единую электронную базу педофилов могут создать в России к 2027 году

МВД России планирует к 2027 году создать единую электронную базу людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Одновременно силовые ведомства и правительство прорабатывают несколько дополнительных мер контроля.

Одна из них — сервис «Насильник-Педофил». Предполагается, что в нём будут накапливаться данные, которые помогут идентифицировать неизвестных преступников и потерпевших по изображениям, а также сохранять материалы, используемые как доказательства.

Кроме того, готовятся изменения в статью 242.1 УК РФ. Сейчас уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение или перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних привязана к цели их распространения, публичной демонстрации либо рекламирования. Предлагается убрать это условие и наказывать за такие действия независимо от дальнейших намерений владельца материалов.

Ещё одна обсуждаемая мера — электронные браслеты для людей, находящихся под административным надзором. ВД уже подготовило технические требования и ищет российских производителей, однако ранее реализацию проекта откладывали из-за нехватки финансирования. Пока все перечисленные инициативы находятся на стадии разработки, а официальные сроки их запуска МВД публично не объявляло, пишет «База».

Ранее в Подмосковье задержали 44-летнего иеромонаха по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Поймать подозреваемого удалось у храма Александра Невского в Химках.