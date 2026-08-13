На Кубани поймали подростка-пиромана, устроившего серию поджогов
16-летнего подростка задержали за серию поджогов машин в Ейске
Обложка © Life.ru
В Ейске задержали 16-летнего подростка, которого полиция подозревает минимум в четырёх поджогах автомобилей. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, юноша также планировал атаковать два кафе быстрого питания. Сначала он с помощью горючей смеси поджёг три иномарки. При выборе целей подросток обращал внимание на иностранные регистрационные номера или символику, связанную с Днём Победы.
В Ейске задержали подростка за поджоги автомобелей. Видео © «Макс» / Полиция Кубани
Позже оперативники установили его возможную причастность ещё к одному аналогичному эпизоду. Кроме того, по версии полиции, задержанный собирался поджечь два заведения общепита в Ейске, однако реализовать этот план не успел.
Во время обыска у него изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие и предметы с запрещённой символикой. Также полицейские обнаружили вещество растительного происхождения и видеозаписи, на которых, как сообщается, запечатлены предыдущие поджоги.
В отношении подростка возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Суд отправил его под стражу.
Ранее житель республики Коми, пытавшийся отправиться на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, был приговорён к 16 годам лишения свободы.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.