На Кубани поймали подростка-пиромана, устроившего серию поджогов

В Ейске задержали 16-летнего подростка, которого полиция подозревает минимум в четырёх поджогах автомобилей. По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, юноша также планировал атаковать два кафе быстрого питания. Сначала он с помощью горючей смеси поджёг три иномарки. При выборе целей подросток обращал внимание на иностранные регистрационные номера или символику, связанную с Днём Победы.

В Ейске задержали подростка за поджоги автомобелей. Видео © «Макс» / Полиция Кубани

Позже оперативники установили его возможную причастность ещё к одному аналогичному эпизоду. Кроме того, по версии полиции, задержанный собирался поджечь два заведения общепита в Ейске, однако реализовать этот план не успел.

Во время обыска у него изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие и предметы с запрещённой символикой. Также полицейские обнаружили вещество растительного происхождения и видеозаписи, на которых, как сообщается, запечатлены предыдущие поджоги.

В отношении подростка возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Суд отправил его под стражу.

Ранее житель республики Коми, пытавшийся отправиться на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, был приговорён к 16 годам лишения свободы.